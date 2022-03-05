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Дальнее зарубежье 05.03.2022 20:21

Киргизия готова стать посредником в урегулировании ситуации вокруг Украины - глава МИД

Бишкек предлагает свои посреднические услуги в урегулировании конфликта на Украине, сообщил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По данным пресс-службы МИД Киргизии, "Казакбаев сообщил, что киргизская сторона поддерживает любые посреднические усилия в этом направлении, и при необходимости выражает свою готовность оказать содействие в установлении мира и взаимопонимания. Он отметил положительный опыт Бишкека по посредническим миссиям: в 1994 году в Бишкеке был подписан протокол о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, именно в Бишкеке в 1997 году официальные власти Таджикистана и Объединенная таджикская оппозиция подписали протокол о политических вопросах".

Казакбаев отметил, что Киргизия поддерживает начало переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине, и заинтересована в скорейшем достижении сторонами взаимоприемлемых решений, способствующих, в первую очередь, прекращению огня и выходу из кризиса.

Киргизский министр также заявил, что любой конфликт "необходимо разрешать исключительно политико-дипломатическими средствами, в том числе путем создания новых форматов и механизмов, если существующие перестали работать".

Казакбаев находится с официальным визитом в Москве.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИД, УКРАИНА


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