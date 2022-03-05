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Транспорт и связь 05.03.2022 21:45

Nordwind и PegasFly приостановят зарубежные рейсы с 7 марта

Работающие в одном альянсе авиакомпании Nordwind и PegasFly приостанавливают с 7 марта все международные рейсы.

Решение принято "в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов", сказано на сайте Nordwind.

"Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов. Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту его приобретения или перенести вылет на любой рейс, доступный в продаже", - говорится в сообщении.

Об отмене всех зарубежных рейсов ранее сообщили "Аэрофлот" (продолжит летать только в Минск), "Победа", S7, Smartavia. Другие авиакомпании также существенно ограничили рейсы за рубеж, в том числе в страны, полеты в которые не запрещены.

Ранее в субботу Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации "и отсутствуют риски их ареста или задержания". Также они не распространяются на авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили авиасообщение с РФ.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ЗАРУБЕЖЬЕ, NORDWIND


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