Третий раунд переговоров состоится в понедельник, утверждают в Киеве

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в понедельник, 7 марта, заявил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.
"Третий раунд переговоров состоится в понедельник", - написал он в Фейсбуке.
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