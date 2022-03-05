Третий раунд переговоров состоится в понедельник, утверждают в Киеве

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в понедельник, 7 марта, заявил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. "Третий раунд переговоров состоится в понедельник", - написал он в Фейсбуке.

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