Зеленский обсудил с представителями Конгресса США ситуацию на Украине, обстановку вокруг АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский провел зум-конференцию с представителями обеих палат и обеих партий Конгресса США, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент рассказал о положении дел в стране, о ходе боевых действий", - указывается в сообщении.

Кроме того, Зеленский поднял вопрос, касающийся ситуации вокруг украинских АЭС и безопасности окружающей среды.

Зеленский также затронул вопрос о возможности закрытия воздушного пространства над Украиной или поставках Украине самолетов советского производства из стран, которые до сих пор их эксплуатируют.

Кроме того, президент Украины обсудил с американскими представителями вопрос о санкциях против России.