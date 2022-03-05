Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.03.2022 21:35

Зеленский обсудил с представителями Конгресса США ситуацию на Украине, обстановку вокруг АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский провел зум-конференцию с представителями обеих палат и обеих партий Конгресса США, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент рассказал о положении дел в стране, о ходе боевых действий", - указывается в сообщении.

Кроме того, Зеленский поднял вопрос, касающийся ситуации вокруг украинских АЭС и безопасности окружающей среды.

Зеленский также затронул вопрос о возможности закрытия воздушного пространства над Украиной или поставках Украине самолетов советского производства из стран, которые до сих пор их эксплуатируют.

Кроме того, президент Украины обсудил с американскими представителями вопрос о санкциях против России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Блинкен и Ван И обсудили по телефону ситуацию на Украине - госдеп США как и НАТО считают, что не стоит вводить "бесполетную зону" над Украиной - Блинкен США как и НАТО считают, что не стоит вводить бесполетную зону над Украиной - Блинкен В Вашингтоне сообщают, что военные США установили с РФ канал связи по деконфликтации вокруг Украины США не видят признаков подготовки Беларуси к участию в операции РФ в Украине - Пентагон Байден заявил, что США не намерены воевать на Украине, но готовы защищать союзников по НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az