Беннет обсудил с Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Ситуация на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) вокруг иранской ядерной программ стала одной из тем на переговорах израильского премьера Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщила в субботу The Jerusalem Post.

"Беннет отметил, что Израиль выступает против возвращения к сделке 2015 года, которая является целью переговоров в Вене", - пишет газета.

Ранее сообщалось, что встреча Беннета с Путиным в России продлилась три часа.

Израильские СМИ отмечают, что Беннета на встрече сопровождал ряд советников и министр строительства украинского происхождения Зеэв Элькин, знающий русский язык.

По данным израильских СМИ, Белый дом заранее уведомили о встрече израильского и российского лидеров в Москве.

1ар ав аз