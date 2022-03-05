Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.03.2022 23:14

Зеленский обсудил с премьером Болгарии ситуацию вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

Как написал Зеленский в твиттере, обсуждались "санкционное давление на РФ, помощь партнеров Украины".

Ценим поддержку со стороны Болгарии обретения Украиной членства в ЕС", - отметил Зеленский.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, БОЛГАРИЯ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Граждане Азербайджана могут вернуться из Украины через Болгарию и Турцию - МИД Президент Болгарии считает Крым украинским, выступает за полную реализацию минских соглашений Болгария не признаёт референдумы в Донбассе - президент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az