Зеленский обсудил с премьером Болгарии ситуацию вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. Как написал Зеленский в твиттере, обсуждались "санкционное давление на РФ, помощь партнеров Украины". Ценим поддержку со стороны Болгарии обретения Украиной членства в ЕС", - отметил Зеленский.

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