ЕС выделяет EUR500 млн на помощь беженцам из Украины, дает им право на проживание на год

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении первого транша в размере EUR500 млн для помощи беженцам из Украины, а также сообщила о принятом решении предоставить им право на проживание в ЕС в течение по крайней мере года.
"ЕС выделяет первый транш в размере 500 млн евро для помощи беженцам, и на этой неделе мы позаботились о том, чтобы они получили право на проживание в ЕС как минимум на год. Беженцы из Украины заслуживают нашей солидарности и поддержки, как и страны, которые их принимают", - написала фон дер Ляйен в Twitter в субботу.
Двое азербайджанских военных при плохих погодных условиях пропали на границе с Арменией
Президенту Азербайджана вручили «Награду за лидерство»
Баку и Анкара принимают активное участие в урегулировании конфликта на Украине – глава МИД Азербайджана
МВФ рассмотрит запрос Киева на $1,4 млрд на следующей неделе
Nordwind и PegasFly приостановят зарубежные рейсы с 7 марта
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19
Власти Азербайджана сняли карантинные ограничения для проведения спортивных и развлекательных мероприятий и деятельности объектов общепита
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров