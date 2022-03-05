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Дальнее зарубежье 05.03.2022 23:58

Кулеба и Блинкен обсудили усиление оборонных возможностей Украины - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели переговоры на границе Украины и Польши, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Ключевыми темами разговора стали дальнейшие болезненные санкции против России, поставка дополнительного оружия для защиты Украины, изоляция России от мира за ее агрессию против нашего государства", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

"Мы работаем над тем, чтобы (...) Украина получала все необходимое оружие для защиты", - подчеркнул министр.

Стороны обсудили срочное усиление оборонных возможностей Украины, отмечается в сообщении.

Блинкен подтвердил, что США готовы продолжить оборонную поддержку Украины и рассматривают возможности дополнительного усиления ее оборонных способностей, информирует МИД Украины.

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Тэги: УКРАИНА, США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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