Кулеба и Блинкен обсудили усиление оборонных возможностей Украины - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели переговоры на границе Украины и Польши, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Ключевыми темами разговора стали дальнейшие болезненные санкции против России, поставка дополнительного оружия для защиты Украины, изоляция России от мира за ее агрессию против нашего государства", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

"Мы работаем над тем, чтобы (...) Украина получала все необходимое оружие для защиты", - подчеркнул министр.

Стороны обсудили срочное усиление оборонных возможностей Украины, отмечается в сообщении.

Блинкен подтвердил, что США готовы продолжить оборонную поддержку Украины и рассматривают возможности дополнительного усиления ее оборонных способностей, информирует МИД Украины.