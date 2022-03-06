Сбербанк России заявил о планах выпустить карту «Мир» с китайской UnionPay

Сбербанк России прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» - UnionPay, говорится в заявлении банка.
О сроках запуска Сбербанк сообщит дополнительно.
Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке.
ЦБ РФ пояснил, что все карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт (НСПК), и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны, отметил ЦБ.
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