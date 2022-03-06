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СНГ 06.03.2022 11:30

Сбербанк России заявил о планах выпустить карту «Мир» с китайской UnionPay

Сбербанк России прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» - UnionPay, говорится в заявлении банка.

О сроках запуска Сбербанк сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке.

ЦБ РФ пояснил, что все карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт (НСПК), и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны, отметил ЦБ.

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Тэги: РОССИЯ, СБЕРБАНК, КАРТЫ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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