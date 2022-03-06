Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.03.2022 11:45

На поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники в РФ выделили 12 млрд руб.

На поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники в России будет дополнительно направлено 12 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер страны Михаил Мишустин.

«Лизинг сельскохозяйственной техники - один из самых востребованных инструментов технологической модернизации сельскохозяйственной отрасли. Более трети всей новой техники, которую ежегодно закупают российские аграрии, приобретается именно в лизинг», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что выделяемые правительством средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга, что особенно важно в преддверии посевной кампании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЛИЗИНГ, ПОДДЕРЖКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az