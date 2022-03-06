На поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники в РФ выделили 12 млрд руб.

На поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники в России будет дополнительно направлено 12 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер страны Михаил Мишустин.

«Лизинг сельскохозяйственной техники - один из самых востребованных инструментов технологической модернизации сельскохозяйственной отрасли. Более трети всей новой техники, которую ежегодно закупают российские аграрии, приобретается именно в лизинг», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что выделяемые правительством средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга, что особенно важно в преддверии посевной кампании.