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Карабах 06.03.2022 11:48

Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции ВС Азербайджана - Минобороны

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ), находящиеся в зоне временной отвественности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, в воскресенье обстреляли позиции азербайджанских военных, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«6 марта в 08:40 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Хыдырлы и Чухурмехля Агдамского района и пункт дислокации нашего подразделения», - говорится в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского военного ведомства.

Согласно Минобороны, подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты «адекватные ответные меры».

Об инциденте было незамедлительно проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

«В настоящее время ситуация на этих направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений», - подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, ОБОРОНА


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