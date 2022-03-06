Держатели внешнего долга эмитентов РФ будут получать выплаты в рублях

Держатели внешнего долга российских эмитентов будут получать выплаты по нему в рублях, а конвертировать их в первоначальную валюту платежа смогут только по разрешению властей. Эта норма относится к нерезидентам из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, то есть по сути распространяется на весь публичный долговой рынок.
В субботу вечером Кремль опубликовал президентский указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Для нерезидентов из недружественных стран схема установлена следующая: должник открывает в российской кредитной организации/центральном депозитарии на имя иностранного кредитора или номинального держателя специальный счет типа «С». Туда зачисляются рубли в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на день платежа, «для последующего перечисления владельцам ценных бумаг, являющимся иностранными кредиторами».
Как пояснили «Интерфаксу» в ЦБ, конвертировать эти рублевые средства в валюту можно будет только при наличии разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций (ее роль в новой системе капитального контроля зафиксирована в президентском указе от 1 марта «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» - ИФ).
«Владелец счета «С» сможет обратиться (в комиссию - ИФ) за разрешением на конверсию», - сообщили в пресс-службе Банка России.
Что касается кредиторов-резидентов РФ и кредиторов из стран, не присоединившиеся к санкциям против России, то они смогут получить выплаты по долгу в рублях в объеме рублёвого эквивалента по курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения - в валюте долга, говорится в официальном разъяснении ЦБ. При этом, каких-либо ограничений на использование полученных кредиторами рублей, в том числе в части проведения конверсионных операций, для них не устанавливается.
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