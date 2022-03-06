Нурмагомедов включен в Зал славы UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы промоушена. Об этом говорится в инстаграме UFC.

«Орел приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба Нурмагомедова!» - говорится в сообщении.

UFC уточняет, что Нурмагомедов стал первым бойцом, которого внесли в Зал славы в 2022 году.

33-летний Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020 года в качестве непобежденного бойца: в смешанных единоборствах он одержал 29 побед в 29 поединках.