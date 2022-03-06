Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 06.03.2022 12:15

Нурмагомедов включен в Зал славы UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы промоушена. Об этом говорится в инстаграме UFC.

«Орел приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба Нурмагомедова!» - говорится в сообщении.

UFC уточняет, что Нурмагомедов стал первым бойцом, которого внесли в Зал славы в 2022 году.

33-летний Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020 года в качестве непобежденного бойца: в смешанных единоборствах он одержал 29 побед в 29 поединках.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, РОССИЯ, СПОРТ


Похожие новости


Песков: говорить об изоляции России нельзя, США и Европа - не весь мир Лавров переадресовал Байдену вопрос, стоит ли мир на грани третьей мировой войны МЭА 3 марта представит план снижения зависимости Европы от российского газа Google приостанавливает на своих платформах монетизацию для российских госСМИ SWIFT заявила о готовности исполнить решение ЕС об отключении ряда российских банков - NBC Мировые цены на пшеницу взлетели до рекорда

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az