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СНГ 06.03.2022 12:30

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 79 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 79 тыс. 863 случая, что на 6,9 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 8 тыс. 242 человека, скончались от COVID-19 744 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

«По состоянию на 6 марта в РФ выявлено 79 863 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 8 242 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,3%», - сообщили в оперштабе.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 57 регионах, ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ. Увеличение количества госпитализаций произошло в 26 регионах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 744 пациента, накануне сообщалось о 750 скончавшихся.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 86 тыс. 769 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 6 тыс. 906.

«Выздоровели за сутки 149 060 человек, или на 4,3% меньше по сравнению с 5 марта», - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 16 млн 941 тыс. 656 случаев коронавирусной инфекции, 356 тыс. 281 умерший и 14 млн 567 тыс. 976 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, в России нарастающим итогом проведено более 278,7 млн тестов на COVID-19, из них 368 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 4 тыс. 486 человек.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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