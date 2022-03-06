Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.03.2022 12:45

ЦБ РФ ограничил переводы физлиц за рубеж суммой в $5 тыс. в месяц

Банк России вводит ограничение в $5 тысяч в месяц на перевод за рубеж денежных средств физлицами - резидентами другим резидентам РФ, а также физлицами - нерезидентам, в том числе родственникам. Соответствующее предписание он дает уполномоченным банкам в связи с повышенной волатильностью на валютном рынке.

Сумма будет определяться с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных ЦБ на дату поручения на осуществление перевода, либо эквивалент в иной иностранной валюте в течение календарного месяца.

Таким образом ограничивается переводов денежных средств без открытия банковского счета, включая переводы электронных денежных средств, за рубеж в пользу иных физлиц - резидентов, включая лиц, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными).

Ограничение касается и переводов денежных средств со счетов резидентов, открытых в уполномоченных банках, за рубеж в пользу других физлиц-резидентов, не являющихся их супругами или близкими родственниками, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, а также переводов со счетов за рубеж в пользу физлиц - нерезидентов, в том числе являющихся их супругами или близкими родственниками, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными.

Помимо этого, ограничение распространяется на переводы денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, за рубеж физлицам - нерезидентам, в том числе являющимися их супругами или близкими родственниками, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕРЕВОДЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ЦБ


Похожие новости


Азербайджан в топ-10 стран, из которых осуществлялись денежные переводы в Грузию в январе-сентябре МБА-МОСКВА запустил новый сервис денежных переводов между Россией и Азербайджаном Western Union ограничила переводы для россиян суммой 600 тыс. рублей в месяц Закон о запрете денежных переводов на Украину и в другие страны с помощью зарубежных платежных систем подписан президентом Госдума запретила денежные переводы на Украину с помощью иностранных платежных систем Денежные переводы из РФ в Грузию за год снизились на 13% - Нацбанк республики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az