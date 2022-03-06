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СНГ 06.03.2022 13:00

Роскомнадзор заблокирует Zello в России

Роскомнадзор в течение суток ограничит доступ к приложению интернет-рации Zello, сообщили в пресс-службе ведомства.

«4 марта Роскомнадзор ... направил администрации американского интернет-ресурса Zello (Zello Inc.) требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины», - говорится в сообщении.

По данным РКН, администрация интернет-ресурса Zello в установленный законом срок требование РКН не выполнила.

«В связи с неисполнением администрацией Zello требования Роскомнадзора в течение 24 часов доступ к этому приложению на территории РФ будет ограничен», - говорится в сообщении.

Приложение Zello - это бесплатная программа, которая позволяет превратить смартфон или планшет в рацию и выходить на связь в режиме реального времени.

РКН уже заблокировал сайт и приложение Zello на территории РФ в апреле 2017 года, так как компания отказалась исполнить российское законодательство и предоставить информацию для регистрации в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Пять лет назад ещё не был принят закон о суверенном рунете, и блокировка осуществлялась самими операторами связи по требованию РКН. Теперь же речь может идти об ограничении доступа к приложению через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора, установленные на сетях операторов.

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Тэги: РОССИЯ, ZELLO, БЛОКИРОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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