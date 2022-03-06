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СНГ 06.03.2022 13:15

Финский владелец «Лидского пива» Olvi уходит с белорусского рынка

Финская группа компаний Olvi, в которую входит белорусское ОАО «Лидское пиво», объявила об уходе с рынка Беларуси.

«Планирование осуществления вывода начнется сразу же после того, как мы позаботимся о сотрудниках», - говорится в сообщении группы компаний.

Соответствующее решение в субботу принял Совет директоров Olvi Group.

В компании «Лидское пиво», входящей в группу Olvi, работает 840 человек. На долю Беларуси в прошлом году приходилось около четверти бизнес-операций Olvi Group, 33% объема продаж, 21% чистых продаж и 24% операционной прибыли.

Общий экспорт группы компании в Россию составляет около 13,5 млн евро, на экспорт продукции «Лидского пива» приходится около четверти чистой выручки Olvi Group, отметили в группе компаний.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПИВОВАРЫ, OLVI, УХОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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