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СНГ 06.03.2022 13:30

На поддержку программы льготного кредитования бизнеса в РФ выделили более 6 млрд руб.

Свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на финансирование программы льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0».

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

«Федеральные субсидии будут направлены банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в прошлом году. За счёт этих средств кредитные организации продолжат компенсировать недополученные доходы в 2022 году», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что программа льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0» была запущена в 2021 году для восстановления предпринимательской деятельности и сохранения занятости населения. С её помощью займы под 3% годовых смогли получить предприятия и организации из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии. Ключевое условие участия в программе - компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель контролируется через данные ФНС.

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Тэги: РОССИЯ, БИЗНЕС, КРЕДИТОВАНИЕ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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