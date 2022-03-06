Беннет вернулся в Израиль после встречи с Путиным и Шольцем

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вернулся в Израиль в воскресенье утром после переговоров в Москве и в Берлине, состоявшихся в субботу, пишет газета Times of Israel.

О содержании встреч Беннета с президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем известно мало, пишет газета.

Беннет отправился в поездку, о которой предварительно не сообщали СМИ, в субботу утром. Его сопровождали советник по национальной безопасности Эяль Хулата, советник по вопросам внешней политики Шимрит Меир, пресс-секретарь Матан Сиди, а также министр по делам строительства Зеэв Элькин, который выступил в качестве переводчика на переговорах в Москве.

Переговоры в России продолжались порядка трех часов, затем Беннет отправился в Берлин, где провел переговоры и деловой ужин с канцлером ФРГ, отмечают израильские СМИ. По данным издания «Едиот ахронот», в ходе поездки Беннет провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По информации официального представителя правительства ФРГ, в Берлине Беннет и Шольц «обсудили ряд вопросов, в частности, ситуацию в Украине».

«В центре внимания полуторачасового разговора были результаты беседы премьер-министра Беннета с президентом России Владимиром Путиным в Москве в субботу», - заявил официальный представитель Штеффен Хебештрейт.

Сам визит израильского премьера в Россию начали планировать после среды минувшей недели, когда Беннет и Путин провели разговор по телефону.

Как пишет Times of Israel со ссылкой на информированный дипломатический источник, поездка координировалась с США, Германией, Францией. Однако, по данным американского портала Axios, в Белом доме, хотя и не высказывались против поездки Беннета в Москву, но не считали, что она может повлиять на позицию России.

Израильские СМИ со своей стороны отмечают, что поездка Беннета на переговоры за границу во время Шаббата (седьмой день недели в иудаизме, в который евреям строго предписывается воздержаться от работы) показывает, насколько важной и срочной премьер Израиля видит свою роль и участие в этом процессе.