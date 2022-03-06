Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.03.2022 14:15

«Газпром» штатно продолжает подачу газа для транзита через Украину

Загрузка украинского транзитного коридора в воскресенье остается на прежнем высоком уровне, соответствуя объемам долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).

Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа «Газпрома» после взлета цен от введения санкций в отношении России. На данный момент цена газа на хабе TTF выросла до $2150 за тысячу кубометров.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 млн куб. м на 6 марта», - сообщил журналистам официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Как свидетельствуют также данные «Оператора ГТС Украины», номинация на 6 марта составляет 109,5 млн куб. м, заявка на 5 марта была 109,5 млн куб. м.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, ГАЗ


Похожие новости


МЭА подготовило план сокращения импорта газа из РФ на 50 млрд куб. м всего за год Оператор СП2 подал заявление о банкротстве Бельгия, Дания и Исландия закрывают свое воздушное пространство для самолетов РФ S7 отменяет все рейсы в Европу до 13 марта Аэрофлот отменяет все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая России отказали в участии в "Евровидении"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az