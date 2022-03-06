«Газпром» штатно продолжает подачу газа для транзита через Украину

Загрузка украинского транзитного коридора в воскресенье остается на прежнем высоком уровне, соответствуя объемам долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).
Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа «Газпрома» после взлета цен от введения санкций в отношении России. На данный момент цена газа на хабе TTF выросла до $2150 за тысячу кубометров.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 млн куб. м на 6 марта», - сообщил журналистам официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Как свидетельствуют также данные «Оператора ГТС Украины», номинация на 6 марта составляет 109,5 млн куб. м, заявка на 5 марта была 109,5 млн куб. м.
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