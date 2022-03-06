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Регион 06.03.2022 14:00

Эрдоган проводит переговоры по телефону с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал TRT Haber.

«Стартовал телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина», - передает канал.

По итогам разговора, как ожидается, канцелярия президента Турции выпустит заявление.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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