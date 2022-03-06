Эрдоган проводит переговоры по телефону с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал TRT Haber. «Стартовал телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина», - передает канал. По итогам разговора, как ожидается, канцелярия президента Турции выпустит заявление.

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