Госсекретарь США считает необходимым сохранить дипотношения с РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в Кишиневе заявил о необходимости сохранения дипломатических отношений с Россией.
«Мы призывали граждан США незамедлительно покинуть территорию Российской Федерации, так как наши возможности оказать помощь в случае необходимости ограничены. Также мы призвали американских граждан воздержаться от поездок в Россию. В то же время, важно поддерживать дипломатические отношения между нашими странами, чтобы в случае необходимости иметь возможность оказывать такую помощь», - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.
Ситуацию в Украине он охарактеризовал, как «самый большой вызов, с которым столкнулся регион, включая Молдову, за последние 30 лет». «И мы окажем помощь всем странам, которые столкнулись с этим вызовом первыми, имея общую границу с Украиной. США выделят на это 2,75 млрд. долларов, в том числе в помощь странам, которые принимают украинских беженцев», - заявил Блинкен.
Блинкен приехал накануне поздно вечером с визитом в Молдову. В воскресенье он провел встречи с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.
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