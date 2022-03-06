Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.03.2022 14:46

Госсекретарь США считает необходимым сохранить дипотношения с РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в Кишиневе заявил о необходимости сохранения дипломатических отношений с Россией.

«Мы призывали граждан США незамедлительно покинуть территорию Российской Федерации, так как наши возможности оказать помощь в случае необходимости ограничены. Также мы призвали американских граждан воздержаться от поездок в Россию. В то же время, важно поддерживать дипломатические отношения между нашими странами, чтобы в случае необходимости иметь возможность оказывать такую помощь», - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Ситуацию в Украине он охарактеризовал, как «самый большой вызов, с которым столкнулся регион, включая Молдову, за последние 30 лет». «И мы окажем помощь всем странам, которые столкнулись с этим вызовом первыми, имея общую границу с Украиной. США выделят на это 2,75 млрд. долларов, в том числе в помощь странам, которые принимают украинских беженцев», - заявил Блинкен.

Блинкен приехал накануне поздно вечером с визитом в Молдову. В воскресенье он провел встречи с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БЛИНКЕН, РОССИЯ, ДИПОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Блинкен отменил встречу с Лавровым Блинкен не понимает, зачем Казахстану потребовалась помощь сил ОДКБ Госсекретарь США пообещал премьеру Литвы поддержку в противостоянии давлению Китая Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором президентов США и РФ Блинкен обсудил с генсеком НАТО действия России на границе с Украиной - госдеп США США будут сотрудничать с союзниками для ответа на противоспутниковые испытания России - Блинкен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az