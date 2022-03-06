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СНГ 06.03.2022 17:18

Сайт издания Republic заблокирован в РФ

Сайт издания Republic (внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) заблокирован на территории России, следует из данных Роскомнадзора.

Согласно универсальному сервису РКН по поверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничен доступ к сайту Republic.ru на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

Эту информацию в своем телеграм-канале подтвердил главный редактор издания Дмитрий Колезев, который несколько дней назад уехал из России.

Republic - российское интернет-издание, которое входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), ранее в него же входил журнал «Большой город». Начал работу в 2009 году, до ноября 2016 года сайт назывался Slon. Телеканал «Дождь» временно прекратил свою работу 3 марта.

Ранее стало известно о блокировке в РФ сайта издания «Медиазона» (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Также были заблокированы сайты ряда региональных, федеральных и иностранных изданий. Все блокировки связаны с описанием событий на территории Украины.

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Тэги: РОССИЯ, САЙТ, БЛОКИРОВКА, РОСКОМНАДЗОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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