Израиль продолжит попытки посредничества между Украиной и Россией - премьер

Израиль продолжит прикладывать усилия к посредничеству в конфликте между Россией и Украиной, даже если будет видеть небольшие шансы на успех, заявил в воскресенье израильским СМИ премьер-министр Нафтали Беннет после возвращения из поездки в Москву и Берлин.

«Мы будем продолжать помогать везде, где это требуется, даже если шансы не велики», - заявил Беннет.

Он добавил, что считает «своим моральным долгом сделать все возможное».

Накануне Беннет посетил Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем направился в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.