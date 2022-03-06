Израиль продолжит попытки посредничества между Украиной и Россией - премьер

Израиль продолжит прикладывать усилия к посредничеству в конфликте между Россией и Украиной, даже если будет видеть небольшие шансы на успех, заявил в воскресенье израильским СМИ премьер-министр Нафтали Беннет после возвращения из поездки в Москву и Берлин.
«Мы будем продолжать помогать везде, где это требуется, даже если шансы не велики», - заявил Беннет.
Он добавил, что считает «своим моральным долгом сделать все возможное».
Накануне Беннет посетил Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем направился в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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