Путин и Макрон провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон завершили переговоры по телефону, сообщает в воскресенье французский телеканал BFMTV. По его данным, он продлился один час и 45 минут. Других подробностей пока не поступало.

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