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Дальнее зарубежье 06.03.2022 17:26

Путин и Макрон провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон завершили переговоры по телефону, сообщает в воскресенье французский телеканал BFMTV.

По его данным, он продлился один час и 45 минут.

Других подробностей пока не поступало.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, РАЗГОВОР, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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