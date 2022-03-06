Moody`s спрогнозировало, что РФ еще долго будет оставаться без инвестрейтинга

Россия, чей суверенный кредитный рейтинг по шкале Moody`s уже находится на околодефолтном уровне «Са», вернуть себе рейтинг инвестиционного уровня, каким он был еще недавно, сможет еще нескоро - даже в оптимистичном сценарии развития событий, предупредило агентство.
«Даже при снижении геополитических рисков и возврате к обслуживанию суверенного долга (которому сейчас препятствуют введенные властями валютные и капитальные ограничения - ИФ) заметное ухудшение оценки агентством Moody`s институциональной силы России, вероятно, будет удерживать рейтинги значительно ниже инвестиционного уровня в течение длительного периода», - говорится в заявлении агентства.
Решение ограничить внешние платежи по суверенному долгу «еще больше ослабляет и без того очень низкую оценку Moody`s институциональной силы России», сказано в сообщении. По мнению агентства, «растущая непредсказуемость действий правительства является отражением нехватки сдержек и противовесов вокруг исполнительной власти».
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