Глава МИД Кыргызстана отметил важность урегулирования ситуации в Украине дипломатическим путем

Глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев обсудил с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком ситуацию в Украине, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
«Казакбаев, придавая важность вопросам обеспечения устойчивой безопасности и стабильности в мире, подчеркнул, что Кыргызстан разделяет озабоченности в сфере безопасности и необходимости обеспечения гарантий безопасности для всех стран», - говорится в сообщении.
«Обсуждая ситуацию вокруг Украины, Казакбаев, исходя из необходимости разрешения любого конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами, подчеркнул особую важность скорейшего достижения сторонами взаимоприемлемых решений для установления мира, недопущения дальнейших жертв, прежде всего среди мирного населения, а также перерастания ситуации в глобальное противостояние стран и народов», - сообщили в МИД.
В ходе беседы Казакбаев отметил важность поиска любых возможностей для урегулирования конфликта, в том числе путем создания новых форматов и механизмов, если существующие перестали работать.
По данным пресс-службы, в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога, поступательный характер кыргызско-российских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства. Подчеркнули важность наращивания торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также в области укрепления стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе.
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