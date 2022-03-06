Украина просит СБ ООН ввести миротворцев для охраны объектов критической промышленной инфраструктуры

Украина обратилась в Совет безопасности ООН относительно введения миротворческого контингента для охраны объектов критической промышленной инфраструктуры, сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига. «Учитывая угрозу для критических объектов инфраструктуры в Украине (атомные станции, объекты химической промышленности), мы обратились в Совбез ООН относительно введения миротворческого контингента для охраны этих объектов», - сказал Сибига в эфире телеканала «Украина 24».

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