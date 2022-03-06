Тиньков: олигархом я никогда не был, а миллиардером быть уже перестал

Олег Тиньков попросил не называть его «олигархом», так как все своих бизнесы он создал с нуля и уже не является миллиардером после недавнего обвала стоимости российских активов на фоне введения санкций.

«Олигарх - это бизнесмен, который заработал свои деньги благодаря связям с государством, и «паразитирующий» на государственных контрактах и бюджете! Участник приватизаций первичной и вторичной, по сути, это 98 из 100 списка Forbes, Россия», - написал Тиньков на свой странице в Instagram.

«Я и Сергей Галицкий (основатель «Магнита» - ИФ) не являемся олигархами, мы заработали деньги с полного нуля, и не использую никакие связи! Я ни разу не был в Кремле и не встречался ни с какими чиновниками, за исключением главы ЦБ, кто и был мой начальник (как для человека, руководящего коммерческим банком - ИФ). Мне они просто не нужны были, у меня никогда не было ни одного контракта с государством или госкомпаниями! Я self-made, пожалуйста, прекратите называть меня «олигархом», - заявил бизнесмен.

Траст семьи Тинькова владеет 35,1% TCS Group (материнская компания Тинькофф банка и «Тинькофф страхования»).

«Все деньги (я - ИФ) заработал, а сейчас потерял, на Лондонской бирже, то есть это деньги международных инвесторов! Потом для многих олигарх = миллиардер, вторая причина исключить меня из списка олигархов: я уже не миллиардер», - подчеркнул Тиньков.

Он также напомнил, что несколько лет назад отошел от операционного управления группой «Тинькофф».

«Я не «банкир» и это не «банк Тиньков», у меня уже 1,5 года нет ни одной должности в банке! Я даже не вхожу в совет директоров, я просто небольшой акционер, и основатель, и моя фамилия совпадает с названием банка. Всё! (. . .) Я просто клиент, как и вы», - отметил Тиньков.

В марте 2020 года Тиньков сообщил о постановке ему диагноза «острая форма лейкемии». Бизнесмен сейчас проходит лечение в Великобритании.

«Я пенсионер, который пытается реабилитироваться, и борется с лейкемией, и пытаюсь помогать таким же через TinkovFund. Я не занимаюсь никаким бизнесом и никуда не инвестирую! Молюсь, чтобы эти сумасшедшие времена скорее закончились. Жалко людей, всех людей и со всех сторон! Жизнь человека бесценна!» - написал бизнесмен.