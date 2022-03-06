Путин проинформировал Макрона об обстановке вокруг АЭС в Украине

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном состоялся в воскресенье по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

«В связи с выраженной Эмманюэлем Макроном обеспокоенностью по поводу обеспечения безопасности атомных электростанций на территории Украины Владимир Путин подробно проинформировал об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы», - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что «попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент являются элементом циничной пропагандистской кампании. Российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме, радиоактивный фон остается в норме - все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ. Физическая и ядерная безопасность станции надежно защищена».

«Российские Вооруженные Силы также контролируют Чернобыльскую АЭС. Все это делается для того, чтобы исключить возможность организации украинскими неонацистами или террористами провокаций, чреватых катастрофическими последствиями», - добавили в Кремле.

«Комментируя упомянутое президентом Франции предложение Гендиректора Международного агентства по атомной энергии о проведении в чернобыльской зоне трехсторонней (МАГАТЭ - Россия - Украина) встречи для выработки механизма обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине, Владимир Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране», - говорится в сообщении.