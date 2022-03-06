Путин и Макрон обсудили эвакуацию населения из районов боестолкновений в Украине

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в воскресенье обсуждали проблематику эвакуации мирного населения из районов боестолкновений в Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждалась проблематика эвакуации мирного населения из районов боестолкновений. Владимир Путин обратил внимание на то, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договоренности по столь острому гуманитарному вопросу», - говорится в сообщении.

«В частности, несмотря на объявленный 5 марта российской стороной «режим тишины» для выхода мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя и Волновахи - украинские националисты не допустили эвакуацию из этих городов. А паузу в боевых действиях опять использовали только для наращивания сил и средств на своих позициях. Президенту Франции вновь было предложено активно поработать с киевскими властями с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права», - отмечается в сообщении.

Путин также информировал о состоянии дел на переговорах российской делегации с украинскими представителями.

«Выражена готовность к продолжению диалога - при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий», - говорится в сообщении.

Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.