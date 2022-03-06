США и Европа рассматривают возможность отказа от импорта российской нефти

Соединенные Штаты вместе с союзниками в Европе рассматривают возможность отказаться от импорта российской нефти в качестве дальнейшей реакции на операцию России в Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу CNN.

«Сейчас мы разговариваем с нашими европейскими партнерами и союзниками и рассматриваем скоординированный путь в перспективе запрета импорта российской нефти», - сказал он.

Блинкен добавил, что для введения подобной меры необходимо убедиться, что на рынке достаточно нефти.