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США и Европа рассматривают возможность отказа от импорта российской нефти

Соединенные Штаты вместе с союзниками в Европе рассматривают возможность отказаться от импорта российской нефти в качестве дальнейшей реакции на операцию России в Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу CNN.

«Сейчас мы разговариваем с нашими европейскими партнерами и союзниками и рассматриваем скоординированный путь в перспективе запрета импорта российской нефти», - сказал он.

Блинкен добавил, что для введения подобной меры необходимо убедиться, что на рынке достаточно нефти.

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Тэги: США, ЕВРОПА, НЕФТЬ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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