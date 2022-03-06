Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.03.2022 19:00

Карты Visa и Mastercard российских банков будут работать в России до истечения срока действия

Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, будут продолжать работать на территории страны до истечения их срока действия, после этого будут выпускаться карты «Мир», следует из материалов на сайте ЦБ РФ.

Сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay для карт Visa и Mastercard всех российских банков будут недоступны, отмечает ЦБ.

Альфа-Банк уже заявил о продлении срока действия всех карт Visa и Mastercard до конца 2028 года, при этом перевыпускать карту не понадобится, говорится в официальном телеграм-канале кредитной организации.

Райффайзенбанк продолжит выпускать новые карты Visa и MasterCard, говорится в сообщение банка в телеграм-канале. Вместе с тем, кредитная организация не уточнила, каким образом будет продолжать это делать

Как заявили в Сбербанке, все электронные кошельки на картах «Мир» продолжат работать без ограничений. Сервисы Сбра Плати QR, SberPay (онлайн) и сервисы Системы быстрых платежей ограничения не затронут.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БАНКИ, КАРТЫ, РАБОТА


Похожие новости


Fitch понизило рейтинги российских банков, отозвало рейтинги "ФК Открытие", ВЭБ.РФ, Совкомбанка Сингапур ввел санкции в отношении российских банков - ВТБ, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк и "Россия" Главы МИД ЕС решили заморозить активы ЦБ РФ - Боррель В ЕС подтвердили намерение заморозить активы ЦБ РФ и ограничить доступ к SWIFT Отключение ряда российских банков от SWIFT создаст проблемы европейским покупателям российских энергоносителей - CNN ЕС и США решили исключить из SWIFT российские банки, попавшие под санкции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az