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СНГ 06.03.2022 19:30

В Москве и Петербурге на несанкционированных акциях задержали более 2,4 тыс. человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали 1,7 тысяч участников несанкционированной акции в Москве и более 700 - в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В городе Москве в несогласованной акции приняли участие около 2500 человек, задержаны 1700. В городе Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1500 человек, 750 из них задержаны. В других регионах в несанкционированных мероприятиях приняли участие в общей сложности 1200 человек, задержаны 1061», - сказала она журналистам в воскресенье.

По словам Волк, задержанные доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства, решается вопрос об их привлечении к ответственности.

Позднее в региональном главке МВД «Интерфаксу» сообщили, что трое участников несогласованной акции напали на сотрудников полиции в Адмиралтейском районе Петербурга. Двоих активистов полицейские задержали, третий скрылся. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

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Тэги: РОССИЯ, МВД, АКЦИИ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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