В Москве и Петербурге на несанкционированных акциях задержали более 2,4 тыс. человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали 1,7 тысяч участников несанкционированной акции в Москве и более 700 - в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В городе Москве в несогласованной акции приняли участие около 2500 человек, задержаны 1700. В городе Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1500 человек, 750 из них задержаны. В других регионах в несанкционированных мероприятиях приняли участие в общей сложности 1200 человек, задержаны 1061», - сказала она журналистам в воскресенье.
По словам Волк, задержанные доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства, решается вопрос об их привлечении к ответственности.
Позднее в региональном главке МВД «Интерфаксу» сообщили, что трое участников несогласованной акции напали на сотрудников полиции в Адмиралтейском районе Петербурга. Двоих активистов полицейские задержали, третий скрылся. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Двое азербайджанских военных при плохих погодных условиях пропали на границе с Арменией
Moody`s спрогнозировало, что РФ еще долго будет оставаться без инвестрейтинга
Moody`s спрогнозировало падение экономики РФ на 7% в 2022 году
Количество случаев COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 790 тыс.
Нурмагомедов включен в Зал славы UFC
Еще 180 покинувших Украину азербайджанцев прибыли авиарейсом в Баку
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров