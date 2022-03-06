Минобороны РФ предостерегло другие страны от приёма украинских боевых самолетов

Министерство обороны России заявило, что страны, в которых будут базироваться украинские боевые самолеты, могут вовлечь себя в вооруженный конфликт.

«Нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны», - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт», - сказал он.