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СНГ 06.03.2022 20:00

Минфин России заявил, что возможность платежей нерезидентам по госдолгу будет зависеть от санкций

Выплаты по евробондам в пользу нерезидентов будут осуществляться в соответствии с эмиссионной документацией, но фактическая возможность проведения платежей будет зависеть от введенных иностранными государствами ограничительных мер в отношении РФ и изъятий, установленных лицензиями и разрешениями, сообщил Минфин РФ.

В пользу резидентов выплаты по этим госбумагам будут проводиться в рублях в эквиваленте на дату платежей, с учётом особенностей, установленных указом президента от 5 марта.

Ближайшие выплаты по суверенным евробондам приходятся на 16 марта (купоны по выпускам с погашением в 2023 и 2043 гг на $3 млрд и $1,5 млрд соответственно).

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Тэги: РОССИЯ, НЕРЕЗИДЕНТЫ, ГОСДОЛГ, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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