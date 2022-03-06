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Культура 06.03.2022 20:18

Главный дирижер Большого театра Туган Сохиев покидает свой пост

Главный дирижёр и музыкальный руководитель Государственного академического Большого театра Туган Сохиев принял решение покинуть свой пост, сообщили «Интерфаксу» в ГАБТ.

«Туган Сохиев покидает свой пост», - сообщили в театре.

В свою очередь Сохиев написал обращение, в котором также сообщил, что также покидает должность музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы.

«Будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти с должности музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра в Москве и покидаю пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы», - сообщил Сохиев в обращении, опубликованном порталом ClassicalMusicNews.Ru.

В своём обращении он отмечает, что из-за происходящих геополитических событий, «в Европе сегодня меня вынуждают сделать выбор и предпочесть одного члена моей музыкальной семьи другому. Меня вынуждают выбрать между двумя культурными традициями». Также Сохиев сообщил, что власти города Тулуза препятствуют проведению русско-французского фестиваля в городе.

Говоря о работе в ГАБТ и музыкальном оркестре Капитолия Тулузы, Сохиев отметил, что «для меня было и всегда будет большой честью знать, работать вместе и музицировать с артистами и музыкантами этих двух потрясающих коллективов. Я горжусь ими».

Туган Сохиев был назначен главным дирижером Большого театра в 2014 году.

В 2001 окончил дирижерский факультет Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Первое выступление в качестве оперного дирижера состоялось в Исландии.

С 2005 года был главным приглашённым дирижёром Национального оркестра Капитолия Тулузы, с 2008 - музыкальный руководитель оркестра.

С 2012 по 2016 - главный дирижер Немецкого симфонического оркестра (Берлин).

Под управлением Тугана Сохиева в Большом театре прошли премьеры опер «Кармен» Бизе (2015), «Катерина Измайлова» Шостаковича, «Осуждение Фауста» Берлиоза (2016), «Снегурочка» Римского-Корсакова (2017), «Пиковая дама» Чайковского, «Путешествие в Реймс» Дж. Россини (2018), «Евгений Онегин» Чайковского, «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова (2019), «Саломея» Штрауса (2021). В концертном исполнении прозвучали оперы «Орлеанская дева» Чайковского (2014), «Псковитянка» Римского-Корсакова (2017, 2019), «Кандид» Бернстайна (2018), «Мазепа» Чайковского (2020). Неоднократно гастролировал с Большим театром во Франции, Германии, Швейцарии, Финляндии, Китае.

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Тэги: РОССИЯ, ГАБТ, ДИРИЖЕР, ПОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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