Макрон заявил Путину о необходимости выработки решения кризиса в Украине - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о важности поиска такого решения ситуации в Украине, которое было бы приемлемо для ее населения, сообщает Елисейский дворец.

«Он напомнил о важности выработки на переговорах такого решения, которое было бы полностью приемлемо для украинцев», - говорится в пресс-релизе канцелярии французского лидера.

В нем также отмечается, что Макрон выразил тревогу по поводу безопасности ядерных объектов на территории Украины и призвал принять меры для решения этого вопроса. Елисейский дворец заявляет, что президент РФ согласился на предложение Макрона работать по этой теме с МАГАТЭ.

Канцелярия президента Франции подчеркивает, что Макрон во время разговора уделил внимание и гуманитарной ситуации в Украине. «Президент призвал соблюдать международное гуманитарное право, защищать мирных жителей, доставлять им помощь», - говорится в сообщении.