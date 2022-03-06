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Дальнее зарубежье 06.03.2022 20:45

Макрон заявил Путину о необходимости выработки решения кризиса в Украине - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о важности поиска такого решения ситуации в Украине, которое было бы приемлемо для ее населения, сообщает Елисейский дворец.

«Он напомнил о важности выработки на переговорах такого решения, которое было бы полностью приемлемо для украинцев», - говорится в пресс-релизе канцелярии французского лидера.

В нем также отмечается, что Макрон выразил тревогу по поводу безопасности ядерных объектов на территории Украины и призвал принять меры для решения этого вопроса. Елисейский дворец заявляет, что президент РФ согласился на предложение Макрона работать по этой теме с МАГАТЭ.

Канцелярия президента Франции подчеркивает, что Макрон во время разговора уделил внимание и гуманитарной ситуации в Украине. «Президент призвал соблюдать международное гуманитарное право, защищать мирных жителей, доставлять им помощь», - говорится в сообщении.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ПУТИН, РАЗГОВОР


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