Shell ждет указаний по обеспечению энергобезопасности ЕС, отдаст Украине прибыль от покупки нефти РФ

Англо-голландская Shell, купившая в конце недели партию российской нефти и подвергшаяся за это критике, выпустила заявление, где напомнила, что объявила о намерении выйти из совместных предприятий с «Газпромом», а также закончить участие в проекте «Северный поток 2».
Shell заявила, что находилась в постоянной дискуссии с правительствами «о последствиях войны на безопасность поставок энергии и действовала в соответствии с пониманием о разрешении поставок энергии из России на данный момент, чтобы обеспечить безопасность энергоснабжения».
«Вчера мы приняли сложное решение о покупке партии российской сырой нефти. Наши НПЗ производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которые нужны людям каждый день. Для ясности, в отсутствие непрерывных поставок нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильные поставки необходимых товаров по всей Европе. Грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками», - заявили в компании, отметив, что это решение далось компании сложно и они понимают эмоции, которое оно вызывает.
Shell пообещала искать альтернативу поставкам нефти из России, подчеркнув, что страна занимает существенную роль на мировом рынке. Компания заявила, что находится в тесном взаимодействии с правительством и продолжит следовать его рекомендациям по вопросу безопасности поставок и понимает, что должна решать эту дилемму с предельной осторожностью. «Мы приветствуем любые указания или идеи от правительств и политиков, поскольку мы пытаемся поддерживать движение и бизнес в Европе», - говорится в заявлении.
Прибыль, полученную от определенного количества российской нефти, в компании пообещали направить в специальный фонд, в ближайшее время Shell обсудит с партнерами и гуманитарными агентствами, куда лучше направить средства, чтобы «смягчить последствия, которые война оказывает на людей Украины».
Как сообщалось, Shell купила партию российской нефти Urals с рекордной скидкой в $28,5 за баррель к Brent. При этом компания купила груз у трейдера Trafigura Group с условием доставки, то есть Shell не нужно будет заниматься транспортировкой. На прошлой неделе сообщалось, что российские компании испытывают трудности в продаже нефти из портов, поскольку судовладельцы, опасаясь санкций, подняли стоимость фрахта, а также страховки.
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