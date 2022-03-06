Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой ситуацию в Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил ситуацию в Украине, сообщает в воскресенье телерадиокомпания TRT.

В сообщении отмечается, что министры «обсудили события в регионе, а также то, каким образом решить кризис в Украине».

Чавушоглу провел телефонный разговор и с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, ссылаясь на МИД, сообщает «Анадолу». Стороны обсуждали ситуацию в Украине.