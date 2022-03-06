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Дальнее зарубежье 06.03.2022 22:17

Блинкен заявил о поддержке идеи передачи Польшей боевых самолётов для Украины

США поддерживают идею передачи Украине польских боевых самолётов советского производства, заявил глава госдепа Энтони Блинкен.

"Мы поддерживаем их идею передачи самолётов МиГ, Су - тех, на которых украинские пилоты могут летать", - сказал он в интервью CNN.

При этом Блинкен отметил, что США работают над тем, чтобы предоставить ВВС Польши американские самолёты в обмен на старые самолёты, которые Варшава хочет направлять Киеву. "Мы сейчас активно обсуждаем это", - заявил госсекретарь.

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Тэги: США, ПОЛЬША, УКРАИНА, САМОЛЁТЫ


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