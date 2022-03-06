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Внешняя политика 06.03.2022 22:50

В результате авиаударов серьезно повреждено здание почетного консульства Азербайджана в Харькове - МИД

Здание почетного консульства Азербайджана в Харькове серьезно повреждено в результате авиаударов, сообщает в воскресенье МИД Азербайджана.

«В результате авиаударов серьезно повреждено здание почетного консульства Азербайджана в Харькове», - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Там же отметили, что принадлежащий сотруднику консульства автомобиль пришел в негодное состояние.

«Сотрудники почетного консульства не пострадали и в настоящее время находятся в безопасном месте», - добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ХАРЬКОВ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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