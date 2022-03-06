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Дальнее зарубежье 06.03.2022 23:13

Кулеба призвал министров иностранных дел стран ЕС и G-7 ввести новые санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба обратился к своим коллегам из стран ЕС и G-7 с просьбой ввести очередные санкции против России.

"Сегодня я подписал письма на всех министров иностранных дел стран Европейского Союза, стран Семерки и Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики с конкретным перечнем тех санкций, которые ожидает Украина", - сказал Кулеба в ходе телемарафона в воскресенье.

Он также подчеркнул, что будет работать с каждой страной, "чтобы эти новые санкции были применены" против РФ.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, САНКЦИИ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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