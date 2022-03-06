Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.03.2022 23:35

TikTok приостановил стриминг и размещение нового контента в РФ

Социальная сеть TikTok приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о «фейках», говорится в заявлении компании.

«Безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности. Наша служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута», - говорится в сообщении компании.

«Мы продолжим оценивать меняющиеся обстоятельства в России, чтобы определить, когда мы сможем полностью возобновить наши услуги, учитывая безопасность в качестве нашего главного приоритета», - отметили в компании.

28 февраля Роскомнадзор (РКН) направил в адрес платформы коротких видео TikTok требование исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной или политической направленности.

Совет Федерации 4 марта проголосовал за поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за распространение ложной информации о действиях российских военных, дискредитацию Вооруженных сил РФ и за призывы к антироссийским санкциям. Согласно закону, в УК РФ вводится новая статья 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Максимальное наказание по этой статье устанавливается в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий).

Также в кодексе появляется статья 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Минимальным наказанием по ней будет штраф от 100 до 300 тыс. рублей, максимальным - лишение свободы до 5 лет.

В связи с принятием этого закона о приостановке своей работы заявили ряд СМИ, в том числе телеканал «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), который сделал это накануне принятия - 3 марта, а также BBC, Bloomberg, CNN и др.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, TIKTOK, ПРИОСТАНОВКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az