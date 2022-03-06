Путин и Беннет продолжили обмен мнениями по Украине

В развитие прошедших накануне в Москве переговоров состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в связи с проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса, в том числе с учетом самых последних контактов Нафтали Беннета с руководителями ряда государств», - отмечается в сообщении.

«Владимир Путин и Нафтали Беннет условились оставаться на связи», - заявили в Кремле.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что 5 марта по взаимной договоренности состоялся краткий рабочий визит в Москву Беннета. «Президент Российской Федерации Владимир Путин провел с Нафтали Беннетом переговоры, в ходе которых обсуждались различные аспекты ситуации в Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса», - говорилось в сообщении.

Из Москвы Беннет направился в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По данным издания «Едиот ахронот», в ходе поездки Беннет провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В воскресенье утром Беннет вернулся в Израиль.