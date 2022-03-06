Путин и Беннет продолжили обмен мнениями по Украине

В развитие прошедших накануне в Москве переговоров состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля.
«Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в связи с проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса, в том числе с учетом самых последних контактов Нафтали Беннета с руководителями ряда государств», - отмечается в сообщении.
«Владимир Путин и Нафтали Беннет условились оставаться на связи», - заявили в Кремле.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что 5 марта по взаимной договоренности состоялся краткий рабочий визит в Москву Беннета. «Президент Российской Федерации Владимир Путин провел с Нафтали Беннетом переговоры, в ходе которых обсуждались различные аспекты ситуации в Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса», - говорилось в сообщении.
Из Москвы Беннет направился в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По данным издания «Едиот ахронот», в ходе поездки Беннет провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
В воскресенье утром Беннет вернулся в Израиль.
В результате авиаударов серьезно повреждено здание почетного консульства Азербайджана в Харькове - МИД
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Двое азербайджанских военных при плохих погодных условиях пропали на границе с Арменией
Moody`s спрогнозировало, что РФ еще долго будет оставаться без инвестрейтинга
Moody`s спрогнозировало падение экономики РФ на 7% в 2022 году
Главный дирижер Большого театра Туган Сохиев покидает свой пост
Количество случаев COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 790 тыс.
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров