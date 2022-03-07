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СНГ 07.03.2022 09:00

Последняя группа СММ ОБСЕ покидает Украину

Члены последней группы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ будут эвакуированы, сообщает в понедельник Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Процесс временной эвакуации всех членов международной миссии практически завершен. Последняя оставшаяся группа - главный наблюдатель и команда высшего руководства - теперь покинет Украину», - говорится в сообщении.

24 февраля гененсек ОБСЕ Хельга Шмид объявила о решении временно эвакуировать сотрудников всех международных миссий организации из Украины.

«Ввиду продолжающихся боевых действий и ухудшением ситуации в сфере безопасности в Украине... я приняла решение временно эвакуировать членов всех международных миссий из Украины как можно скорее», - отмечалось в заявлении Шмид.

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Тэги: УКРАИНА, ОБСЕ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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