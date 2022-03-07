Последняя группа СММ ОБСЕ покидает Украину

Члены последней группы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ будут эвакуированы, сообщает в понедельник Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
«Процесс временной эвакуации всех членов международной миссии практически завершен. Последняя оставшаяся группа - главный наблюдатель и команда высшего руководства - теперь покинет Украину», - говорится в сообщении.
24 февраля гененсек ОБСЕ Хельга Шмид объявила о решении временно эвакуировать сотрудников всех международных миссий организации из Украины.
«Ввиду продолжающихся боевых действий и ухудшением ситуации в сфере безопасности в Украине... я приняла решение временно эвакуировать членов всех международных миссий из Украины как можно скорее», - отмечалось в заявлении Шмид.
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