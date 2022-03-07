Великобритания предоставит Украине дополнительную помощь на $100 млн

Великобритания выделит дополнительные $100 млн помощи Украине, сообщает Даунинг-стрит.
«Великобритания выделяет дополнительные $100 млн непосредственно в государственный бюджет Украины для смягчения финансового давления, вызванного неспровоцированным и незаконным вторжением России», - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти деньги могут быть использованы для поддержки заработной платы в бюджетном секторе, а также для поддержки систем социальной защиты и пенсий для украинского народа. Грант будет предоставлен через Всемирный банк.
Кроме того, сообщается, что премьер-министр Великобритании в понедельник встретится с лидерами Канады Джастином Трюдо и Нидерландов Марком Рютте для обсуждения ситуации в Украине.
«Они также посетят базу Королевских ВВС, чтобы встретиться с военнослужащими Вооруженных сил Великобритании», - говорится в сообщении.
Три премьер-министра также соберутся для отдельных двусторонних встреч и совместной трехсторонней встречи. А после них проведут пресс-конференцию.
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