Участники переговоров от РФ и Украины договорились не озвучивать свои условия до согласования «общих позиций» - Подоляк

Члены делегаций на переговорах по ситуации между РФ и Украиной не будут озвучивать предлагаемые условия до согласования «общих позиций», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Переговорный процесс идет - он очень сложный. Там есть много опций, высказанных с одной стороны и с другой. Мы договорились (...) до момента, когда мы согласуем общие позиции, не выходить для того, чтобы на них - на эти позиции, встречные, не начало оказывать давление общественное мнение», - сказал Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной на ее канале в YouTube.
«Не хочется на данном этапе, сказав какие-то сырые вещи, спровоцировать какие-то неправильные вещи», - добавил он.
Первые два раунда переговоров между Россией и Украиной состоялись 28 февраля и 3 марта соответственно, третий, как ожидается, состоится в начале текущей недели.
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