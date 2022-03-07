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СНГ 07.03.2022 11:15

Участники переговоров от РФ и Украины договорились не озвучивать свои условия до согласования «общих позиций» - Подоляк

Члены делегаций на переговорах по ситуации между РФ и Украиной не будут озвучивать предлагаемые условия до согласования «общих позиций», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Переговорный процесс идет - он очень сложный. Там есть много опций, высказанных с одной стороны и с другой. Мы договорились (...) до момента, когда мы согласуем общие позиции, не выходить для того, чтобы на них - на эти позиции, встречные, не начало оказывать давление общественное мнение», - сказал Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной на ее канале в YouTube.

«Не хочется на данном этапе, сказав какие-то сырые вещи, спровоцировать какие-то неправильные вещи», - добавил он.

Первые два раунда переговоров между Россией и Украиной состоялись 28 февраля и 3 марта соответственно, третий, как ожидается, состоится в начале текущей недели.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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