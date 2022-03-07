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СНГ 07.03.2022 11:00

РФ объявила «режим тишины» и открывает гуманитарные коридоры в ряде городов Украины

Россия объявила 7 марта с 10:00 «режим тишины» и открывает гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения из городов Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы, заявил российский межведомственный штаб по гуманитарному реагированию в Украине.

Это сделано с учетом гуманитарной ситуации и по личной просьбе президента Франции к президенту России, сообщил штаб.

«Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и её резкое обострение в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эмманюэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Вооруженные силы России в гуманных целях с 10.00 7 марта 2022 г. объявляют «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры», - сообщил штаб.

Штаб заявил, что некоторые коридоры предполагают эвакуацию гражданского населения украинских городов в Россию.

ИЗ КИЕВА

Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. С последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию;

ИЗ МАРИУПОЛЯ

Маршрут 1 - Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

Маршрут 2 - Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье;

ИЗ ХАРЬКОВА

Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

ИЗ СУМ

Маршрут 1 - Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

Маршрут 2 - Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине создан при Минобороны РФ, он работает круглосуточно, сообщил 2 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА


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