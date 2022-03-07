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Дальнее зарубежье 07.03.2022 11:30

Внешняя торговля Китая за два месяца 2022 года выросла на 15,9%

Внешнеторговый оборот Китая за первые два месяца текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,9% и составил $973,45 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Китайский экспорт вырос на 16,3% до $544,7 млрд, импорт зафиксирован на уроне $428,7 млрд, рост на 15,5%.

В 2021 году общий объем внешней торговли страны составил $6,05 трлн, увеличившись на $1,4 трлн в годовом исчислении.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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