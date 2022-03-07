Внешняя торговля Китая за два месяца 2022 года выросла на 15,9%

Внешнеторговый оборот Китая за первые два месяца текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,9% и составил $973,45 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Китайский экспорт вырос на 16,3% до $544,7 млрд, импорт зафиксирован на уроне $428,7 млрд, рост на 15,5%.

В 2021 году общий объем внешней торговли страны составил $6,05 трлн, увеличившись на $1,4 трлн в годовом исчислении.